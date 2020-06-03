رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات قبرصية ألمانية لمناقشة الاستفزازات التركية شرق «المتوسط»

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:49 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعلن وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودولدييس أنه ناقش مع نظيره الألماني هيكو ماس عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وسلوكها في المنطقة، وكذلك رد الاتحاد الأوروبي على التحركات التركية الأخيرة.

وقال خريستودوليديس، في رسالة ونقلتها وكالة الأنباء القبرصيةن اليوم الأربعاء، إنه تبادل وجهات النظر مع نظيره الألماني وبشكل بناء وصريح حول القضايا المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والمصالح الإقليمية والثنائية والتطورات الأخيرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما ناقش الطرفان قضايا متعلقة بالسياحة، حيث أكد خريستودوليديس استعداد قبرص للترحيب مرة أخرى بالسياح الألمان في الجزيرة اعتبارًا من 9 يونيو عندما سيتم إعادة فتح المطارات في قبرص.

جدير بالذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي للجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة وسيادة جمهورية قبرص.

يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استنكروا في بيان صدر في 15 مايو المنصرم عدم استجابة تركيا لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها في شرق البحر الأبيض المتوسط، وكرروا دعوتهم لأنقرة إلى ضبط النفس والامتناع عن مثل هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي. كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس والمجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام والمتعلقان بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

موضوعات متعلقة

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي (خاص)

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

إصابة 5 بينهم ضابطان فى إطلاق نار بنيويورك

نجلة رجاء الجداوى: «والدتى بخير»

الصور

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

الأكثر قراءة

وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكي مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكي عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

منوعات

إسبانيا الأولى عالميا كأنظف مياه في العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل فقد «أوباما» الذاكرة؟
منى رجب
حلم لم يتحقق.. من مارتن لوثر كينج إلى جورج فلويد
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف يخدم بروح أبوة عالية
ثروت الخرباوي
كيف تحوّل شباب الإخوان إلى قتلة لا أمل فى توبتهم؟
المزيد

الثقافة

السفارة الإسبانية تعلن غدًا الفائز فى مسابقة الترجمة

هند والدكتورة ناريمان.. جديد دار حرف للكاتبة نورا عفيفى

«الرافدين» تصدر مختارات من رسائل نيتشه ورحلته مع المرض

تجربة جلال برجس الروائية فى رسالة ماجستير بالأردن