رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الهلال الأحمر: تنظيم 204 حملات توعية للوقاية من كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:48 ص
جريدة الدستور
عبدالله هشام
طباعة
تواصل مؤسسة الهلال الأحمر المصري تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، للأسبوع التاسع على التوالي، من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية، تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا،
تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج.

وقال الدكتور رامي الناظرن المدير التنفيذي  للهلال الأحمر المصري، إن فرق متطوعي الهلال الأحمر نفذت 201 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى، استفاد منها 40200 مواطن.

كما قدمت خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات، بإجمالي 124 حملة تطهير وتعقيم لإجمالي 124 منشأة من المؤسسات ذات الدور الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور، بالإضافة إلى 120 حملة موسعة استهدفت أعمال تنظيم جموع 24000 من
المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في المحافظات.

كما تدخل الهلال الأحمر بإجمالي 61 تدخلًا لإغاثة المناطق المصابة والمتضررة، بإجمالي 7359 مادة إغاثية، من خلال 929 متطوعًا يوميا بإجمالي ساعات عمل 14684 ساعة على مدار الأسبوع.

وأوضح المدير التنفيذي  للهلال الأحمر المصري أن تقديم الخدمات المختلفة، يتم من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم  خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات من خلال 6780 متطوعًا تم تدريبهم على ذلك.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.

موضوعات متعلقة

الجناينى يحسم مصير الدورى والكأس وتتويج الأهلي بطلًا

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

إصابة 5 بينهم ضابطان فى إطلاق نار بنيويورك

الصحة: 47 وفاة و1152 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

التزام المواطنين بالكمامة فى الشوارع (صور)

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

الأكثر قراءة

وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

وضعت على جهاز تنفس صناعي.. تطور جديد في حالة رجاء الجداوي

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

"كانت مع ممثل أمريكي مبتدئ".. لبنى عبد العزيز تحكي عن القبلة الأولى

"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

"بعد أن سبقها أخيها".. عائلة ماجدة الخطيب فكرت في الهجرة بسبب هذا الفيلم

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

نجم الساعة

سهير رمزي تروي قصة طلاقها من أمير عربي.."جاتني عقدة من الرجالة"

الصحة

الكربوهيدرات عالية الجودة تقلل خطر الإصابة بمرض السكر

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

منوعات

إسبانيا الأولى عالميا كأنظف مياه في العالم

«أم على».. قصة أقدم بائعة أنابيب بالجيزة

«سافران» الفرنسية لمكونات الطائرات تشطب 5000 وظيفة

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل فقد «أوباما» الذاكرة؟
منى رجب
حلم لم يتحقق.. من مارتن لوثر كينج إلى جورج فلويد
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف يخدم بروح أبوة عالية
ثروت الخرباوي
كيف تحوّل شباب الإخوان إلى قتلة لا أمل فى توبتهم؟
المزيد

الثقافة

السفارة الإسبانية تعلن غدًا الفائز فى مسابقة الترجمة

هند والدكتورة ناريمان.. جديد دار حرف للكاتبة نورا عفيفى

«الرافدين» تصدر مختارات من رسائل نيتشه ورحلته مع المرض

تجربة جلال برجس الروائية فى رسالة ماجستير بالأردن