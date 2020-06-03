الهلال الأحمر: تنظيم 204 حملات توعية للوقاية من كورونا

تواصل مؤسسة الهلال الأحمر المصري تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، للأسبوع التاسع على التوالي، من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية، تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا،تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج.وقال الدكتور رامي الناظرن المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن فرق متطوعي الهلال الأحمر نفذت 201 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى، استفاد منها 40200 مواطن.كما قدمت خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات، بإجمالي 124 حملة تطهير وتعقيم لإجمالي 124 منشأة من المؤسسات ذات الدور الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور، بالإضافة إلى 120 حملة موسعة استهدفت أعمال تنظيم جموع 24000 منالمواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة في المحافظات.كما تدخل الهلال الأحمر بإجمالي 61 تدخلًا لإغاثة المناطق المصابة والمتضررة، بإجمالي 7359 مادة إغاثية، من خلال 929 متطوعًا يوميا بإجمالي ساعات عمل 14684 ساعة على مدار الأسبوع.وأوضح المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن تقديم الخدمات المختلفة، يتم من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات من خلال 6780 متطوعًا تم تدريبهم على ذلك.يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.