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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هند والدكتورة ناريمان.. جديد دار حرف للكاتبة نورا عفيفى

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:37 ص
جريدة الدستور
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طرحت دار حرف للنشر والتوزيع حديثًا رواية "هند والدكتورة ناريمان" للكاتبة نورا عفيفي.

تدور أحداث الرواية عن طبيبة نساء وتوليد وأستاذة جامعية مرموقة وناجحة تلتقي بطالبة لديها بكلية الطب تصطدم بها وتكتشف أنها ابنة طليقها السابق، وتعاملها بجفاء وقسوة في البداية ظنا منها أن الطالبة مدللة ومستهترة وتعتمد على وضع والديها وأجدادها الأطباء.

وبمرور الوقت يتضح لها أن البنت تعاني نفسيًا فوالدتها متوفاة ووالدها مسافر وبعيد تمامًا عنها وتعيش وحيدة مع جدتها فتتعاطف معها وتتقاربان بعدما تتعلق بها الطالبة وتحبها كأم.

وتعاملها فعلًا الأستاذة كأم حتى تعرف البنت الحقيقة فتصدم وتبتعد ولكنها تعود ثانية لحضن ناريمان بعدما تشعر أنها لا تستطيع العيش دونها وبعد أن يعرف طليقها السابق بطبيعة علاقتها بابنته يعود طالبًا يدها أملا في أن تعود ثانية إليه ولكنها ترفض كرها لما فعله بابنته الوحيدة.

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