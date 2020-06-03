توجيهات السيسى بشأن تداعيات «كورونا» تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تنوعت اهتمامات صحف القاهرة، الصادرة اليوم الأربعاء، والتي أبرزت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وبحث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، فيما سيطرت الاحتجاجات المتصاعدة في شوارع الولايات المتحدة بسبب مقتل مواطن أمريكي من أصحاب البشرة السمراء، على تغطيا لأخبار الشأن الدولي.وتحت عنوان "الرئيس: التنسيق بين أجهزة الدولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية لكورونا"، أبرزت صحيفة "الأهرام" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، بمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع استعرض جهود البنك المركزي في إطار منظومة العمل المصرفي والنقدي.وأشارت "الأهرام" إلى أن محافظ البنك المركزى تناول مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز الأوضاع الحالية والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها من خلال شركة ضمان مخاطر الانتمان التي يسهم فيها ويرأسها البنك المركزي، بالإضافة إلى عدد آخر من المبادرات لدعم قطاعات السياحة والعقارات وكذا القيام بتأجيل سداد أقساط القروض وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإسقاط ديون المتعثرين.وعلى الصفحة الرئيسية لـ"الأخبار"، وتحت عنوان "رئيس الوزراء يبحث استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران"، ذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء بحث خطة استئناف حركة للسياحة الخارجية والطيران، خلال اجتماع حضره الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني.وأشارت إلى أن العناني عرض الموقف الخاص بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية في القاهرة والعين السخنة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والساحل الشمالي، والتي أوضح خلاله أنه تم إعداد عدة حملات تعريفية وترويجية وأفلام قصيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إرسالها لكل الأسواق السياحية بالخارج، كما تم الانتهاء من تصوير فيلم دعائي بعنوان "سائح في مصر".وتحت عنوان "الداخلية: إجراءات قانونية ضد 7 آلاف سائق"، سلطت "الجمهورية" الضوء على تأكيد وزارة الداخلية أمس اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد 7240 سائق سيارة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.ونقلت الصحيفة عن الوزارة قولها إن هذا في إطار حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وأوضحت الوزارة أن قرار مجلس الوزراء يتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة والبنوك وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية.وأشارت "الجمهورية" إلى تشديد الوزارة على استمرار الحملات على مستوى الجمهورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتأكيدها أنها لن تتهاون مع أي مخالفة للتدبير الاحترازية.وسلطت "الأخبار" الضوء على إعلان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تخصيص 3 مليارات جنيه لتمويل 200 ألف مشروع متناهي الصغر خلال العام الحالي.وتحت عنوان "3 مليارات جنيه لتمويل 200 ألف مشروع متناهي الصغر"، نقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن جهاز المشروعات والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر قاما بتطوير وتأهيل 6 جمعيات أهلية بخمس محافظات لرفع أدائهم المالي والإداري وتدريب وتأهيل العاملين في هذه الجمعيات للتعامل الاحترافي مع الجماهير وتقديم جميع أوجه المساعدة للشباب والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر أو أصحاب المشروعات الراغبين في التوسع وتطوير مشروعاتهم.وتحت عنوان "السودان في رسالة لمجلس الأمن حول سد النهضة.. أي إجراء أحادي قد يؤثر على السلم الإقليمي والدولي"، أبرزت "الأهرام" رسالة وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله إلى رئاسة مجلس الأمن، والتي تضمنت شرحا لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سد النهضة.وأشارت الصحيفة، نقلا عن وكالة السودان للأنباء "سونا"، إلى أن الرسالة تضمنت تفصيلا للمبادرة التي تبناها السودان أخيرا وتمثلت في الاتصالات التي أجراها عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وقادت إلى الموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري.وذكرت "الأهرام" أن الرسالة طالبت مجلس الأمن بتشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، كما طالبت بدعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولا لاتفاق شامل ومرض لكل الأطراف، وأكدت الرسالة موقف السودان المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية.وعلى الصعيد الدولي، وتحت عنوان "أمريكا تشتعل"، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إن قتل الأبرياء جريمة ضد الإنسانية، وإن السلطات الإقليمية والمحلية لم تستطع حماية المدنيين من المجرمين الذين يثيرون الاضطرابات في البلاد، وأضاف ترامب أن أمريكا في الأيام الأخيرة وجدت نفسها في قبضة فوضويين محترفين وغوغاء وحرق معتمد ولصوص ومجرمين ومتمردين آخرين.وذكرت "الجمهورية" أن ترامب شدد على أن الحكومة الاتحادية الأمريكية تعتزم تعبئة جميع مواردها المدنية والعسكرية لوضع حد للاضطرابات في البلاد، لافتة إلى اتهامات المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، منافسه الجمهوري دونالد ترامب بأنه يستخدم الجيش ضد الشعب الأمريكي لمجرد الترويج لنفسه.