وفاة وزير الأوقاف الأسبق محمد عبدالفضيل القوصى

نعت كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة، الدكتور محمد عبدالفضيل محمد عبدالعزيز القوصي، أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجلس الأعلى للأزهر، ووزير الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020.وأشارت الكلية، في نعيها، إلى أن الدفنة الساعة 12 ظهرا بمقابر مدينة 6 أكتوبر، والكلية تحتسبه عند الله تعالى.وأضافت: "تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وطلابه والأزهر الشريف ومحبيه الصبر والسلوان، وأسكنه الله تعالى الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجعل الله ما قدمه للعلم وطلابه في موازين حسناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".