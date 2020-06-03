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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عشرات الآلاف يتظاهرون فى هيوستن تكريمًا لذكرى فلويد وتنديدًا بمقتله

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تظاهر عشرات الآلاف في هيوستن تكريمًا لذكرى جورج فلويد، المواطن الأسود الذي قضى اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض أثناء اعتقاله في مينيابوليس في 25 مايو، وللمطالبة بالعدالة.

وقال سيلفستر تيرنر، رئيس بلدية المدينة الواقعة في ولاية تكساس، مخاطبًا المحتشدين الذين قدّر عددهم بحوالى 60 ألف شخص: "إنّ هذا اليوم لا يتعلق بالبلدية بل بعائلة جورج فلويد... نريدهم أن يعرفوا أن جورج لم يمت هباءً"، حسبما أفادت وكالة الانباء الفرنسية.

وأضاف: "نحن لسنا مثاليين ونعترف بذلك في مدينتنا، نحن نحترم الجميع، كل حيّ له قيمته".

وشارك العديد من أفراد عائلة جورج فلويد في هذا التجمّع الذي تفرّق المشاركون فيه بهدوء قبيل حلول المساء مردّدين اسم جورج فلويد وهتاف "لا عدالة، لا سلام".

وسيوارى فلويد الثرى صباح الثلاثاء المقبل في هيوستن، المدينة التي نشأ فيها والتي تقيم فيها عائلته، على أن يسجّى جثمانه فيها طوال ليل الإثنين لكي يتسنّى للجمهور إلقاء تحية الوداع عليه.

وستقام مراسم تأبين أخرى للراحل في مناطق أخرى من البلاد، بينها حفل تأبين سيقام عصر الخميس في مينيابوليس بولاية مينيسوتا (شمال) حيث قضى فلويد عن 46 عامًا اختناقًا عندما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه حتى الموت بعدما اعتقله مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضًا، في واقعة أثارت موجة احتجاجات عنيفة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية.

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