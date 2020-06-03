المكسيك تسجل زيادة قياسية فى حالات الإصابة الجديدة بكورونا

سجلت سلطات الصحة في المكسيك 3891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في رقم قياسي جديد للحالات اليومية في البلاد إلى جانب 470 وفاة.وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى 97326، ويقفز عدد الوفيات إلى 10637، وكانت سلطات الصحة المكسيكية قالت: "إن العدد الفعلي للحالات أكبر من ذلك".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.