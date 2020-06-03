اسوشيتد برس: الشرطة الأمريكية اعتقلت 2700 متظاهر فى لوس أنجلوس

أكدت وكالة "اسوشيتد برس"، أن الشرطة الأمريكية اعتقلت ٢٧٠٠ متظاهر في لوس انجلوس وحدها، وما زالت عمليات الإعتقال العشوائية مستمرة.ونقلت عن، قائد الشرطة في المدينة ميشيل مور، أن نحو ٢٥٠٠ من هذه الإعتقالات كانت بسبب حظر التجوال وعدم قدرة القوات على تفريقهم، مضيفة أن باقي الإعتقالات تأتي بسبب جرائم السطو والنهب والإعتداء على ضباط الشرطة وغيرها من أعمال العنف.وأشارت إلى أن، حملة الإعتقالات استمرت اليوم مع استمرار التظاهرات والتي ملئت شوارع هوليوود للتنديد بمقتل جورج فلويد في مينابوليس على يد رجل شرطة أبيض.وأوضحت أن، شرطة الولاية حاولت احتواء الغضب الشعبي، مطالبة المواطنين بالإلتزام بمطالب عائلة فلويد بالتظاهر السلمي، بينما ظلت المدن الرئيسية الأخرى بما في ذلك سان فرانسيسكو وسان دييجو هادئة.ومع ذلك، أعلنت مقاطعة لوس أنجليس أن سكانها البالغ عددهم 10 ملايين سيخضعون مرة أخرى لحظر التجول بدءًا من الساعة 6 مساءً، وسط تخوفات من استمرار العنف في المدينة الصاخبة وعدم قدرة القوات الأمنية على السيطرة على الأوضاع وحماية الممتلكات.