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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من ألف وفاة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:38 ص
وفيات كورونا في الولايات
وفيات كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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سجّلت الولايات المتّحدة أكثر من ألف وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 106 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ عدد الذين توفّوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 1081 شخصًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد إلى 106.180 شخصًا.

أما إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة فبلغ 1.831.435 مصابًا، بحسب المصدر نفسه.

والولايات المتّحدة وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جرّاء جائحة كوفيد-19 سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وأودى الفيروس الفتّاك بأرواح 379.585 شخصًا على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسميّة الساعة 00،30 ت ج الأربعاء.

وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأميركية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء.

لكنّ عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليليًا لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد وتخلّلتها في كثير من الأحيان أعمال شغب ونهب احتجاجًا على مقتل رجل أسود أعزل اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس الأسبوع الماضي.

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