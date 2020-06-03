كوريا الجنوبية تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 11 ألفا و590 إصابة، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وتم تسجيل 48 من الإصابات الجديدة في العاصمة سول وضواحيها، حسب المصدر نفسه.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.