الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.وعلى السواحل الشمالية: لطيف نهارًا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا.وعلى شمال وجنوب الصعيد: مائل للحرارة نهارًا على الشمال، شديد الحرارة نهارًا على الجنوب، والرياح معتدلة على كليهما نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على الشمال، لطيف ليلًا على الجنوب.ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وأمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 32 20الإسكندرية 27 20وادي النطرون 28 19طنطا 29 19شبين الكوم 31 19دمنهور 27 18بلطيم 26 19مطروح 25 18السلوم 26 19سيوة 31 17بورسعيد 26 20دمياط 26 19الزقازيق 30 19المنصورة 31 19الإسماعيلية 32 19السويس 31 20العريش 28 18رفح 27 19رأس سدر 31 18نخل 33 15نويبع 32 24طابا 30 21كاترين 27 13الطور 30 22شرم الشيخ 35 24الغردقة 35 25مرسى علم 34 24الفيوم 33 19بنى سويف 34 20المنيا 34 20أسيوط 35 21سوهاج 37 22قنا 38 23الأقصر 39 24أسوان 40 25إدفو 39 24أبو سمبل 40 23الوادي الجديد 40 25شلاتين 36 25أبو رماد 36 26حلايب 31 26رأس حدربة 31 26