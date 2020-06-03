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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:29 ص
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري.

وعلى السواحل الشمالية: لطيف نهارًا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلًا.

وعلى شمال وجنوب الصعيد: مائل للحرارة نهارًا على الشمال، شديد الحرارة نهارًا على الجنوب، والرياح معتدلة على كليهما نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على الشمال، لطيف ليلًا على الجنوب.

ويكون هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء؛ مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وأمطار خفيفة على المناطق الداخلية للصحراء الغربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 32 20
الإسكندرية 27 20
وادي النطرون 28 19
طنطا 29 19
شبين الكوم 31 19
دمنهور 27 18
بلطيم 26 19
مطروح 25 18
السلوم 26 19
سيوة 31 17
بورسعيد 26 20
دمياط 26 19
الزقازيق 30 19
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 32 19
السويس 31 20
العريش 28 18
رفح 27 19
رأس سدر 31 18
نخل 33 15
نويبع 32 24
طابا 30 21
كاترين 27 13
الطور 30 22
شرم الشيخ 35 24
الغردقة 35 25
مرسى علم 34 24
الفيوم 33 19
بنى سويف 34 20
المنيا 34 20
أسيوط 35 21
سوهاج 37 22
قنا 38 23
الأقصر 39 24
أسوان 40 25
إدفو 39 24
أبو سمبل 40 23
الوادي الجديد 40 25
شلاتين 36 25
أبو رماد 36 26
حلايب 31 26
رأس حدربة 31 26

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