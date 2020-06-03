رسالة برلمانى لرئيس البرلمان وأعضاء المجلس بعد إصابته بكورونا

وجه النائب هشام مجدي، رسالة شكر وتقدير إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على خلفية الجهود التى بذلها المجلس دعمًا له بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يتماثل الآن للشفاء بعد حصوله على بروتوكول العلاج والذي أتى بنتائج إيجابية.ووجه النائب، رسالته لرئيس البرلمان: قائلًا "أستاذي ووالدي كم أعتز بكم رئيسًا للسلطة التشريعية وأفتخر بكم معلمًا وأستاذًا تتلمذت على يديه ويومًا بعد يوم يعلو قدرك لدينا وتطال رؤوسنا وأعناقنا السماء.. المواقف واللافتات الإنسانية التي تبدو منكم تجلعني انحني احترامًا واجلالًا وتعظيمًا لشخصكم الرائع".وأضاف مجدي في رسالته " أشكركم التدخل السريع للحفاظ على نواب الشعب ورعايتهم ومتابعتهم حتى التماثل للشفاء".وأضاف "في خضم أعمالكم الجسام حرصت على السؤال علينا وكان لسؤالكم أكبر الأثر فى رفع معنوياتنا والآن بعد أن تمالكت نفسي وهدات أنفاسي أتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير على ما قدمت لنا من عون ورعاية".وأوضح قائلًا:"اسمح لي أستاذى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أن أقبل رأسك عرفانًا بالجميل.. كما أتقدم بالشكر للمستشار محمود فوزي الأمين العام صاحب فضل وجهد مشكور لا يهدأ ولاينام لدرجة شعوري بأنه الذي يرافقني في المستشفى".وتابع النائب " كما أتقدم بالشكر والتقدير لوكيلي المجلس وكذلك زملائي أعضاء المجلس الذين تواصلوا معي عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي والرسائل والتليفون، كما أتقدم للدكتورة هدى كريم رئيس القطاع الطبي بالمجلس، والدكتور محمد ناجي بالقطاع الطبي بالمجلس، كما أتقدم بالشكر والتقدير لكل الزملاء بالأمانة العامة لمجلس النواب على مشاعرهم نحوي ودعواتهم التي كانت شفيع لي عند الله صاحب الأمر والفضل وأختتم رسالته شكرًا لك يا الله الحمد لله".