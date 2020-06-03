ترامب: الإعلام زعم كذبا استخدام الغاز ضد «مثيرى الشغب»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وسائل الإعلام "زعمت كذبا" أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد "مثيري الشغب".وأضاف ترامب، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، "الإعلام زعم كذبا أن أعمال الشغب العنيفة كانت سلمية وأنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع ضد مثيري الشغب".وكان ترامب قد اعتبر العاصمة الأمريكية واشنطن أكثر الأماكن أمنا على الأرض، رغم استمرار المظاهرات أمام البيت الأبيض.وتجمع المتظاهرون، أمس، أمام السياج الذي تم نصبه مؤخرا ومنعهم من دخول حديقة خارج البيت الأبيض، حيث استخدمت القوات الاتحادية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.وشهدت واشنطن، على غرار مدن أخرى في الولايات المتحدة، مظاهرات، بعد وفاة جورج فلويد، وهو رجل أعزل من أصول أفريقية، على يد شرطي في مينيابوليس الأسبوع الماضي.