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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فوز «بايدن» بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطى في بنسلفانيا ورود آيلاند

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:44 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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فاز جو بايدن، المرشح الديمقراطى المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بالانتخابات التمهيدية للحزب في ولايتي بنسلفانيا ورود آيلاند، وفقما أفادت وكالة "أسوشيتيد برس".

وتعد بنسلفانيا أكبر ولاية بأعداد المندوبين من بين الولايات السبع التي تختار مرشحيها للرئاسة، حيث يشارك الناخبون في الانتخابات الأولية في عدة ولايات التزامن مع وقت الأزمات في جميع أنحاء البلاد.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول افريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.

واضطر الناخبون إلى خوض عملية التصويت رغم المخاوف الصحية بشأن تفشي فيروس كورونا والاحتجاجات ضد العنصرية.

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