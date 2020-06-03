العثور على جثة سائق «توك توك» داخل منزله بزفتى

أبلغ أهالي قرية نهطاي التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، عن عثورهم على جثة شاب يعمل سائق "توك توك" داخل شقته بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتم إخطار شرطة النجدة لكسر باب الشقه للوقوف على ملابسات الحادث.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد محمد شبل، مأمور مركز زفتى، بورود إشارة لشرطة النجدة بانبعاث رائحه كريهة من داخل شقة سائق "توك توك" بالقرية، وأنهم عندما كسروا الباب وجدوا جثته متحللة.انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ تحت إشراف فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، وتبين أن المتوفى يعمل سائق "توك توك" وغير متزوج ويعيش بمفرده، وتبين أن وفاته طبيعية ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.