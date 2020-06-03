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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شرطة نيويورك تغلق وسط مانهاتن أمام حركة السيارات

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:16 ص
شرطة نيويورك
شرطة نيويورك
وكالات
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أعلنت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية، إغلاق الشوارع وسط منطقة مانهاتن أمام حركة السيارات.

وقالت الشرطة، إنه في إطار حظر التجوال الذي يبدأ من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، سيتم إغلاق المنطقة إلى الجنوب من الشارع 96 بمانهاتن، ولن يسمح بمرور السيارات، باستثناء سيارات الخدمات الطارئة وحافلات الركاب وشاحنات النقل، حسبما افادت وكالة انباء"تاس".

وأعادت الشرطة إلى الأذهان أن حظر التجوال مفروض كل يوم اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرًا من اليوم التالي حتى نهاية الأسبوع.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو قد أعلن عن مضاعفة عدد أفراد الشرطة في الشوارع من 4 إلى 8 آلاف فرد.

من جهته، أكد عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، أن "عدد أفراد الأمن في المدينة يبلغ 36 ألفًا، ما يعتبر كافيًا لضمان الأمن"، وعارض نشر وحدات من الحرس الوطني أو الجيش في المدينة.

يذكر أن سلطات نيويورك فرضت حظر التجوال على خلفية الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وشهدت المدينة أعمال شغب واشتباكات بين الشرطة والمحتجين في الشوارع.

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