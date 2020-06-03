أول مستشفى حكومى يعلن إجراء مسحة كورونا مجانًا

أعلن الدكتور على محمد كامل، المدير العام لمستشفى البدرشين العام بجنوب الجيزة، عن إجراء كافة فحوصات وتحاليل كورونا للمواطنين بشكل مجاني.وتم تعليق منشورات داخل أماكن متفرقة بالمستشفى العام، يفيد بإجراء التحاليل والأشعة والمسحة الطبية لفيروس كورونا بشكل مجاني دون أي مقابل مادي.فى سياق آخر، ناشد أهالي العزبة الشرفية بالمدينة مدير المستشفى بغلق البوابة الخلفية أمام مصابي كورونا، لاسيما أن البوابة تطل على شارع مكتظ سكانيًا، في ظل وجود بوابتين أُخريين للمستشفى على شارع غير مكتظ بالسكان يمكن استغلالهما في استقبال حالات الكورونا.وكانت محافظة الجيزة، قد أعلنت عن المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنوية بالمستشفيات التي تستقبل الحالات من بينهم مستشفى البدرشين العام.