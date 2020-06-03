والدة نجلة «فلويد»: نريد العدالة له

قالت روكسي واشنطن، والدة ابنة جورج فلويد، المواطن الأمريكي الذي قُتل على يد أحد أفراد الشرطة، إنها تريد "العدالة له"، وتحدثت بعينين مغرورقتين بالدموع عن الطفلة "جيانا"، البالغة من العمر ستة أعوام، قائلة: "قد فرض عليها العيش بدون والدها".وأضافت "روكسي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، "أريد العدالة له لأنه كان طيبًا.. وهذا هو الدليل على أنه رجل طيب"، وأشارت إلى الطفلة الصغيرة.وأضافت: "جيانا لم يعد لها أب، ولن يراها مطلقًا وهي تكبر وتتخرج.. وإذا كانت هناك مشكلة لديها وتحتاج والدها فيها، فإنها لن يتسنى لها ذلك".وتعتبر هذه أول تصريحات علنية لها منذ مقتل "فلويد"، الأمريكي من أصول أفريقية، على أيدي شرطي أبيض في منيابوليس الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة وعدد من الدول.