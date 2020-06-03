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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسا الجزائر وفرنسا يتفقان على تجاوز الخلافات ودفع العلاقات الثنائية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:13 ص
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
وكالات
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اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على تجاوز الخلافات ودفع العلاقات الثنائية، موازاة مع تأكيدهما على التنسيق من أجل بسط الأمن والاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل.

وشهدت العلاقات الجزائرية-الفرنسية الأسبوع الماضي، توترًا لافتا، على خلفية استدعاء الجزائر سفيرها في فرنسا، إثر قيام وسائل إعلام حكومية فرنسية ببث فيلم وثائقي عن الحراك الشعبي وصف بـ" المسيء للجزائر مؤسسات وشعبًا".

وقالت الرئاسة الجزائرية إن تبون تلقى اتصالًا هاتفيا من ماكرون، جرى خلالها تبادل المعلومات حول الجهود المبذولة لمنع تفشي جائحة كورونا.

وأوضحت أن، الرئيسين استعرضا العلاقات الثنائية وأنه تم "الاتفاق على إعطائها دفعًا طموحًا على أسس دائمة تضمن المصلحة المشتركة المتبادلة مع احترام كامل لخصوصية وسيادة كلا البلدين".

كما تطرق الرئيسان إلى الوضع في ليبيا ودول الساحل في ضوء معاناة شعوبها من الحروب والنزاعات، واتفقا على التنسيق من أجل وضع حد لذلك بالمساهمة في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب الرئاسة الجزائرية.

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