الولايات المتحدة: مقتل شرطى متقاعد فى بث مباشر على فيسبوك

قتل نقيب شرطة متقاعد قرب متجر رهونات في مدينة سانت لويس في ولاية ميزوري الأمريكية، أثناء بث مباشر على موقع "فيسبوك".وقُتل النقيب ديفيد دورن، البالغ من العمر 77 عامًا برصاصة في منطقة الجذع أمام المتجر الذي يقدم خدمة الرهن وبيع المجوهرات.وقالت زوجة الضحية إن زوجها "كان صديقًا لصاحب محل الرهن ويعمل لديه"، مضيفة أنه "كان يظهر في المحل عندما تدق أجهزة إنذار السرقة للتحقق".جدير بالذكر أن موقع "فيسبوك" حذف فيديو البث المباشر للجريمة، إلا أن العديد من المغردين تمكنوا من توثيقه ونشره على "تويتر".وصرح المتحدث باسم "فيسبوك"، أنجي ستون، إن "الموقع يحاول تعقب المعلومات المتعلقة بالبث، فيما أعرب من شاهدوا الفيديو عن صدمتهم بشأنه".وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.