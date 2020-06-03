حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 3 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج القوس اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020، كالتالى:مهنيا: حالتك النفسية مشوّشة وهي تؤثر سلبًا في عملك، فتشعر بالملل والفشل، فسارع إلى معالجة الأمر قد فوات الأوان.عاطفيا: قد يضغط الشريك في سبيل توضيح الأمور المستقبلية، فكن مستعدًا لذلك وصارحه بكل ما تود قوله له لتكون الأمور واضحة.صحيا: تشعر بنوع من القلق يحرمك النوم ويبقيك في حال من التوتر نتيجة الضغوط التي تواجهك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.