ترامب: الضعف لن يهزم الفوضى.. و«بايدن» دائما ضعيف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إن الضعف لن يهزم أبدا الفوضويين والنهب.وحسبما أفاد موقع "العربية"، هاجم الرئيس الأمريكي، جو بايدن المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية، والذي وصفه بأنه كان "دائمًا ضعيف".وأضاف ترامب، خلال تصريحاته، أن "جو النعسان" مارس السياسة لـ 40 عاما ولم يفعل شيئا، مشيرًا إلى أنه "يدّعي الآن أنه يملك الأجوبة وهو لا يعرف حتى الأسئلة"، حسب قوله.