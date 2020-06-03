ترامب: واشنطن كانت الأكثر أمانًا على الأرض الليلة الماضية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن واشنطن العاصمة كانت الليلة الماضية المكان الأكثر أمانا على الأرض.وأكد ترامب، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز"، أن إدارته قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس منذ عهد لينكولن.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، الأيام الماضية، موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية مقتل جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول، أفريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.