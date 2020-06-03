حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 3 يونيو 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020، كالتالى:مهنيًا: تشعر بتباطؤ النمط في هذا اليوم الضاغطة ما يجعلك عدائيًا قليلًا، احذر الخيبة والتأخير والتهور، وعليك التخفيف من العدائية والتصرّف بهدوء.عاطفيًا: تتاح للشريط فرصة إيجابية، سانده كما ساعدك في الماضي، وبهذا تبادله المعروف وتشعره بأنك مهتم بكل ما يعرض عليه.صحيًا: المشي ساعة صباحًا وساعة مساء مفيد جدًا ويعمل على التخلص من الوزن الزائد.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك.كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.