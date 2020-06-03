سناتور أمريكى: الصين تستخدم «هواوى» لدق إسفين بين الولايات المتحدة وبريطانيا

أكد السناتور الجمهوري الأمريكي، توم كوتون، في رسالة للمشرعين البريطانيين، أن الصين تستخدم عملاق الاتصالات "هواوي" لمحاولة دق إسفين بين بريطانيا والولايات المتحدة.وقال كوتون للجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني: "أملي أن تبقى العلاقة الخاصة قوية بالرغم من أنني أخشى أن الصين تحاول دق إسفين من التكنولوجيا المتطورة بيننا باستخدام هواوي".وكوتون هو أحد بضعة أعضاء بالكونجرس الأمريكي يسعون إلى ممارسة الضغط على بريطانيا لدفعها إلى الرجوع عن قرار اتخذته في يناير 2020 بإعطاء شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية دورًا محدودًا في بناء شبكات اتصالات الجيل القادم "5G" في بريطانيا.وأثارت الولايات المتحدة بواعث قلق أمنية بشأن معدات "هواوي"، قائلة إنها قد تستخدم لسرقة أسرار غربية، وحذرت الحلفاء من أن استخدامها في شبكاتهم سيجعلهم عرضة لوقف تبادل معلومات الاستخبارات، بينما نفت الشركة الصينية مرارًا هذا المزاعم الأمريكية.وقالت بريطانيا، إن مساهمة شركات "عالية المخاطر" مثل "هواوي" سيجري من خلال وضع سقف لها عند 35%، وسيتم استبعادها من الأجزاء الأساسية الحساسة للشبكة.وذكرت صحيفة تلجراف البريطانية، الشهر الماضي، أنه في أعقاب أزمة فيروس كورونا، طلب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، من مسؤولين إعداد خطط لخفض مشاركة الصين في البنية التحتية لشبكة "5G" البريطانية إلى الصفر بحلول عام 2023.