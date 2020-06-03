بمسافات آمان وكمامات.. أهالى كفر الشيخ يشيعون متوفى كورونا (صور)

قام أهالي قرية "سنهور المدينة" التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، بالتزام التباعد فيما بينهم وارتداء الكمامات الطبية، وذلك أثناء تشييع جنازة أحد المتوفين بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفي العزل ببلطيم، وقد تم دفنه بمقابر القرية.وأكد مصدر طبي، أن المتوفي يدعي "عبداللطيف. س" ويعمل فني معمل في الإدارة الصحية بدسوق، وقد تم نقله مؤخرًا لمستشفي العزل عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأضاف المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بذلك ترتفع أعداد الوفيات من أهالي محافظة كفر الشيخ إلي 15 حالة، وقد تم تغسيلهم وتكفينهم حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية.وناشد المصدر، جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار إرتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ 4000 جنيه علي المخالفين.