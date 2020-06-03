ارتفاع كبير فى عدد وفيات كورونا بالبرازيل

سجلت البرازيل، ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.وقالت السلطات الصحية في البلاد، إن عدد المصابين بلغ 555383 حالة مؤكدة بعد تسجيل 28936 إصابة جديدة.وأضافت، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 31199، بعد توثيق 1262 حالة وفاة.وسجلت البرازيل، الإثنين، 11598 حالة إصابة و623 وفاة.وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والرابعة من حيث الوفيات جراء الجائحة.وفي السياق، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين كاريسا إتيينه، إن المنحنى الوبائي لمرض "كوفيد-19" لا يزال يرتفع بقوة في المنطقة، حيث اقتربت حصيلة إصاباته من عتبة الـ3 ملايين.وأضافت "إتيينه"، أن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية "باهو" تأمل في استمرار العمل بشكل فعال مع الولايات المتحدة رغم انسحابها من منظمة الصحة العالمية.ودعت "باهو" دول المنطقة إلى عدم التسرع عند فتح اقتصاداتها في ظل استمرار أزمة كورونا.وسجلت الولايات المتحدة حوالي ثلثي جميع الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، وبذلك تظل البلاد في مقدمة دول العالم بعدد الإصابات اليومية بالفيروس وكذلك حصيلة الوفيات.