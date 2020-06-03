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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الطيران» تتعاقد مع مسشتفى خاصة لعلاج المصابين بـ«كورونا»

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:02 ص
الدكتور أيمن صلاح
الدكتور أيمن صلاح
محمود السعدى
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كشف مصدر مسئول بمستشفى مصر للطيران، عن التعاقد مع مستشفى خاصة أخرى لعلاج العاملين بوزارة الطيران المدني في حالة إصابتهم بفيروس كورنا، وذلك وفقًا لتوجهيات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، وتعليمات الطيار محمد رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بكافة الجوانب الصحية لجميع العاملين بشركاتها وهيئاتها التابعة والالتزام بالمسئولية الاجتماعية تجاه أبناءها، تسعى إدارة مسشتفى مصر للطيران بقيادة الدكتور أيمن صلاح للتعاقد مع كبرى المستشفيات الخاصة لتخصيص مبنى بالمستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بمنظومة الطيران المدني، لتلقي العلاج أو العزل في حال تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا، واستخدام المستشفى بكامل إمكانياتها وأجهزتها ومعداتها الطبية لعلاج العاملين، وذلك تحت إدارة وإشراف شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.

وأشار المصدر، إن إدارة مستشفى مصر للطيران تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والعيادات الخارجية وغرف العمليات والعناية المركزية 3 مرات يوميًا على الأقل، تنفيذًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان، وتعليمات مسئولي وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة لمصر للطيران.

وكانت مستشفى مصر للطيران قد وقعت، أمس الثلاثاء، بروتوكول بين مستشفى مصر للطيران وإحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة ألماظة بمصر الجديدة، لتخصيص مبنى المستشفى بالكامل لتقديم الخدمة الطبية للعاملين بحقل الطيران المدني لتلقي العلاج أو العزل في حالة الإصابة بالفيروس القاتل.

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