زيادة الرحلات الجوية الداخلية بمطار الغردقة (صور)

صرح مصدر مسئول بمطار الغردقة الدولي، عن توقعاته بعودة الحركة الجوية إلى المطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية مع بداية الأسابيع المقبلة وذلك وسط إجراءات وتدابير احترازية ووقائية مشددة، عبر زيادة التدقيق في عمليات الكشف الطبي على المسافرين بمرحلتي السفر والوصول بكافة المطارات، وابتاع إرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم عقب انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد-19".وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بمطار شرم الغردقة الدولي بقيادة اللواء طيار نبيل الملاح مدير المطار، قد أنهت كافة عمليات التعقيم والتطهير لمباني الركاب رقمي (1، 2)، فضلًا عن المكاتب الإدارية والفنية وهناجر الطائرات والطرق المؤدية إلى المطار، استعدادًا لعودة الحركة الركابية والجوية والسياحية إلى مدينة الغردقة خلال الفترة القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات وتعليمات الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، وتنفيذًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان.وأشار المصدر، أن مطار الغردقة الدولي سيشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في الرحلات الجوية الداخلية التابعة لشركة مصر للطيران القادمة من مطار الغردقة الدولي، فضلًا عن وصول بعض الطائرات الخاصة لرجال الأعمال المصريين الذين يمتلكون مشاريع بمدينة الغردقة.