الحكومة الكورية تبحث سبل حماية عمال البناء فى الشرق الأوسط من كورونا

بحثت الحكومة الكورية، سبل حماية العمال الكوريين الجنوبيين الذين يعملون في منطقة الشرق الأوسط من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال اجتماع مشترك بين القطاعين العام والخاص برئاسة المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بالوزارة جو كيونج- سيوك، للاطلاع على الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط في الحجر الصحي، ودخول منطقة الشرق الأوسط والخروج منها، والصحة، والطب، ومناقشة الإجراءات ذات الصلة.وذكرت وزارة الخارجية الكورية - في بيان لها اليوم أوردته وكالة أنباء (يونهاب) - إن هذا الاجتماع يأتي في الوقت الذي تزداد فيه أعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين في شركات البناء الكورية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى وجود 194 شركة كورية في 18 دولة في الشرق الأوسط، يعمل بها 5،625 مواطنًا كوريا.وفي هذا الصدد، قررت الحكومة وضع جميع تدابير الدعم الممكنة، مثل إنشاء نظام الاتصال المنتظم بين السفارات والشركات المحلية، وتوفير الدعم لإدخال المستلزمات الطبية لمكافحة كورونا إلى الشرق الأوسط وإخراجها وتقديم المساعدة الطبية الطارئة بما في ذلك الاستشارات الطبية الطارئة عبر الفيديو.