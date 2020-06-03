الإمارات والبحرين تؤكدان دعمهما لجهود تخفيف الأزمة الإنسانية فى اليمن

أكدت الإمارات والبحرين، دعمهما للجهود التي تبذلها السعودية من أجل التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمن جراء انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي، أكدت في كلمتها خلال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 الذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، اليوم، أن بلادها تدعم وتقف إلى صف من يقدمون المساعدة من أجل السلام في اليمن، مشيرة إلى أن الإمارات لا تتأخر في تقديم المساعدات الإنسانية والمواد الطبية لمواجهة الجائحة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.وقالت الهاشمي: "بدأنا منذ مارس حتى يونيو بـ 100 مليون دولار و107 أطنان من المساعدات الإنسانية، و7 أطنان عبر طائرات وصلت إلى اليمن، وبالتالي فإن الوضع تغير بشكل كبير والتغيير تجاه المساعدات الإنسانية هو أمر ملح، ما يؤكد الحاجة إلى آليات جديدة وتوجهات مبتكرة لنتمكن من الرد بفعالية على أزمة العالم".بدوره، أكد وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، دعم بلاده للجهود المتواصلة التي تقوم بها الأمم المتحدة لإحلال الأمن والسلم في اليمن، ومنها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف عالمي فوري لإطلاق النار وتسخير الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا، التي لقيت استجابة فورية من تحالف دعم الشرعية في اليمن بإعلانه عن وقف إطلاق النار شامل في اليمن.وأوضح الزياتي، أن الحوثيين لم يبدوا أي استجابة تجاه هذه الدعوة الكريمة، بل واصلوا اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لوقف إطلاق النار ورفضوا التعاون والتجاوب مع الجهود الدولية الإنسانية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.