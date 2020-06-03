الإعلاميين تشكل لجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا

وتتكون اللجنة من التالي أسماؤهم:

1 – الإعلام الخاص:

2 – مبنى ماسبيرو بالقاهرة:

3 – إذاعة وتليفزيون الإسكندرية:

- إقليم الدلتا (إذاعة وتليفزيون ):

5 – إقليم الاسماعيلية: (إذاعة وتليفزيون ):

6 - إقليم الصعيد: (إذاعة وتليفزيون ):

7 – إقليم أسوان (إذاعة وتليفزيون ):

سوهاج:

الأقصر:

8 - إذاعة مرسى مطروح:

9 – إذاعة جنوب سيناء:

10 – إذاعة وتليفزيون شمال الصعيد:

11 – إذاعة شمال سيناء:

12 - إذاعة حلايب وشلاتين:

شكلت نقابة الإعلاميين برئاسة دكتور طارق سعدة لجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فما طلبت من الأعضاء التواصل مع أعضائها لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والتيسيرات.الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين (01111066631)محجوب سعـدة السكرتيرالعام (01223634998)خـالد فتــــوح أمين الصنـدوق (01009997048)محمود هيكل المنسـق الإداري (01094006965)الأستاذ نشأت الديهي (01221100211)الأستاذ مصطفي فكرى (01119237322)الأستاذ عبدالفتاح سالم (01111284111)الأستـــاذ خــالد ســالـم (01212920008)الأستاذ أحمد كحيلو (01008289836)الأستاذ عبده جمعة (01003201524)الأستاذ أيمن سليمان (01271795557 – 01095600678)الأستاذ علاء وحيد (01001166331)الأستاذ مدحت يحيي ( 01067903335)الأستاذ أشرف كمال (0122703619)الأستاذ علي عبد الماجد (01098766555 – 01006095651)الأستاذ حسين فتحى (011114049402)الأستاذ محمد رفعت (01556900076)الأستاذة جيهان عبد المنعم (01001937117)الأستاذ أحمد أدم ( 01094357358)الأستاذة سهير محمد سعيد (01004995082)الأستاذ عبد الحكيم اللواج (01001021771 – 01110131414) الفيومالأستاذة ايناس عبد العزيز(01013586670)الأستاذ لطيف الشوربجى (01224313031)الأستاذ ياسر عبد العظيم (01009886106)وأكد نقيب الاعلاميين أن النقابة خلال الفترة الماضية ومنذ ظهور جائحة كورونا تعاقدت مع شركة متخصصة في التعقيم والتطهير للمقرات والمؤسسات وتم تعقيم مقر النقابة وتستمرالشركة في تعقيمها الدوري، كما توفر النقابة الكمامات اللازمة وأدوات التطهير لكل الزملاء الأعضاء وأسرهم بمقر النقابة الكائن في 8 شارع عائشة التيمورية بجاردن سيتي أمام قسم شرطة قصر النيل بدعم يصل إلى 50% أقل من أسعارها بالأسواق، وتنسق النقابة مع بعض الزملاء الأعضاء في الأقاليم علي مستوى الجمهورية لترسل لهم مندوبًا بالكميات اللازمة حسب طلب واحتياجات الزملاء بالأقاليم.