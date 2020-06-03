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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الإعلاميين تشكل لجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:17 ص
دكتور طارق سعدة
دكتور طارق سعدة
الحسين عبيد و محمد جعفر
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شكلت نقابة الإعلاميين برئاسة دكتور طارق سعدة لجنة لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فما طلبت من الأعضاء التواصل مع أعضائها لتقديم الرعاية الطبية اللازمة والتيسيرات.

وتتكون اللجنة من التالي أسماؤهم:
الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين (01111066631)
محجوب سعـدة السكرتيرالعام (01223634998)
خـالد فتــــوح أمين الصنـدوق (01009997048)
محمود هيكل المنسـق الإداري (01094006965)


1 – الإعلام الخاص:
الأستاذ نشأت الديهي (01221100211)

2 – مبنى ماسبيرو بالقاهرة:
الأستاذ مصطفي فكرى (01119237322)
الأستاذ عبدالفتاح سالم (01111284111)
الأستـــاذ خــالد ســالـم (01212920008)

3 – إذاعة وتليفزيون الإسكندرية:
الأستاذ أحمد كحيلو (01008289836)
الأستاذ عبده جمعة (01003201524)

- إقليم الدلتا (إذاعة وتليفزيون ):
الأستاذ أيمن سليمان (01271795557 – 01095600678)

5 – إقليم الاسماعيلية: (إذاعة وتليفزيون ):
الأستاذ علاء وحيد (01001166331)

6 - إقليم الصعيد: (إذاعة وتليفزيون ):
الأستاذ مدحت يحيي ( 01067903335)
الأستاذ أشرف كمال (0122703619)

7 – إقليم أسوان (إذاعة وتليفزيون ):
الأستاذ علي عبد الماجد (01098766555 – 01006095651)
الأستاذ حسين فتحى (011114049402)

سوهاج:
الأستاذ محمد رفعت (01556900076)
الأقصر:
الأستاذة جيهان عبد المنعم (01001937117)


8 - إذاعة مرسى مطروح:
الأستاذ أحمد أدم ( 01094357358)

9 – إذاعة جنوب سيناء:
الأستاذة سهير محمد سعيد (01004995082)

10 – إذاعة وتليفزيون شمال الصعيد:
الأستاذ عبد الحكيم اللواج (01001021771 – 01110131414) الفيوم
الأستاذة ايناس عبد العزيز(01013586670)

11 – إذاعة شمال سيناء:
الأستاذ لطيف الشوربجى (01224313031)

12 - إذاعة حلايب وشلاتين:
الأستاذ ياسر عبد العظيم (01009886106)

وأكد نقيب الاعلاميين أن النقابة خلال الفترة الماضية ومنذ ظهور جائحة كورونا تعاقدت مع شركة متخصصة في التعقيم والتطهير للمقرات والمؤسسات وتم تعقيم مقر النقابة وتستمرالشركة في تعقيمها الدوري، كما توفر النقابة الكمامات اللازمة وأدوات التطهير لكل الزملاء الأعضاء وأسرهم بمقر النقابة الكائن في 8 شارع عائشة التيمورية بجاردن سيتي أمام قسم شرطة قصر النيل بدعم يصل إلى 50% أقل من أسعارها بالأسواق، وتنسق النقابة مع بعض الزملاء الأعضاء في الأقاليم علي مستوى الجمهورية لترسل لهم مندوبًا بالكميات اللازمة حسب طلب واحتياجات الزملاء بالأقاليم.

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