السنغال تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:11 ص
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد".
وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أن إجمالي عدد المصابين منذ 2 مارس الماضي بلغ 3836 حالة، وأن الحالات المسجلة اليوم اكتشفت بعد فحص 1339 شخصًا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أن إجمالي عدد المصابين منذ 2 مارس الماضي بلغ 3836 حالة، وأن الحالات المسجلة اليوم اكتشفت بعد فحص 1339 شخصًا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.