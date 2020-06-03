السنغال تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد".وذكرت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية، أن إجمالي عدد المصابين منذ 2 مارس الماضي بلغ 3836 حالة، وأن الحالات المسجلة اليوم اكتشفت بعد فحص 1339 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.