مالى تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المالية تسجيل 35 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية، أنه وبعد إجراء الفحص على 261 شخصًا تم تسجيل 35 إصابة جديدة بالفيروس.ووصل العدد الإجمالي للمصابين في مالي 1351 مصابًا، تعافى منهم 769، وتوفي منهم 78، فيما يواصل 504 مصابين علاجهم في المستشفيات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.