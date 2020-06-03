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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 3-6-2020

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:52 ص
أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
محمد أبوعاصي
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يقدم لكم "الدستور" أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 3-6-2020، منتصف تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية، حيث شهدت الأسواق نشاط حذر في أعقاب انتهاء إجازات عيد الفطر المبارك مع التحرر الجزئي من شروط حظر التجازل، مع دعم حكومي لعودة النشاط الصناعي والتجاري والسياحي، مصحوبًا بتحرك دولي لفتح حركات الطيران والملاحة البحرية مع عودة عمليات التبادل التجاري دوليًا.

التوقعات الدولية، أشارت إلى أن نشاط في التجارة الدولية ينتظر الأسواق العالمية مع انتهاء الحظر المفروض بسبب جائحة كرورنا، وذلك بالتزامن مع إجراءات الحكومات حول العالم بفك الحظر جزئيًا على حركات التجارة البحرية والمطارات، وهو ما سيدعم عملية تنشيط التداول وتحريك عمليات التجارة.

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

محليًا تحركت أسعار الحديد، محققة زيادات نسبية في بعض الأنواع، مع عودة حركة التعامل بالبيع والشراء في الأسواق، بعد أن سجل تراجعات طفيفة في نهاية شهر رمضان الكريم، مع توقعات بنمو فيما يخص بالنشاط التدريجي في حركة البيع والشراء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وسجلت أسعار الحديد اليوم في مصر، ارتفاعًا طفيفًا، حيث سجل حديد العشري 9500 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن.

وسجل سعر الطن من حديد عز الدخيلة 10400 جنيه تسليم المستهلك، وسجل الطن من حديد الجيوشى نحو 9700 جنيه.

وسجل الحديد الصيني بيانكو 9500 جنيه للطن، وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن. وسجل حديد الكومي 9600 جنيه للطن، وسجل حديد المراكبي نحو 9550 جنيه.

فيما سجل حديد بشاي سجل تسليم الموزع 9800 جنيه للطن، وسجل حديد المعادي 9800 جنيه للطن، وسجل عطية وسرحان 9750 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم

وسجلت أسواق الأسمنت ثباتًا عند معدلات الأسبوع الماضي، حيث سجل تراجعات وقتها تتجاوز الـ40 جنيهًا على مدار الأسبوع الماضي.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

سجل السويدي للأسمنت 735 جنيهًا، وسجل أسمنت حلوان 735 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت المخصوص 735 جنيهًا للطن، كما سجل أسوان 725 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 720 جنيهًا للطن.

كما سجل طن أسمنت المسلح نحو 725 جنيهًا تسليم المصنع، وسجل الأسمنت قاهر البحار 730 جنيهًا للطن.

وسجل السويس سي ووتر 735 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 735 جنيهًا للطن.


وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 730 جنيهًا للطن، كما سجل لافارج للأسمنت نحو 735 جنيهًا للطن.

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