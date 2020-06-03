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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب ونظيره البرازيلى يبحثان قمة السبع وفيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:05 ص
ترامب ونظيره البرازيلى
ترامب ونظيره البرازيلى
أ ش أ
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قال المتحدث بإسم البيت الأبيض جود دير، إن الرئيس دونالد ترامب بحث هاتفيًا مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو قمة مجموعة السبع القادمة.

وأضاف أن، الرئيسان اتفقا على أن التدفق الحر للتجارة بين الولايات المتحدة والبرازيل يمثل أولوية اقتصادية لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن هذا يعد ثالث اتصال هاتفي بين ترامب وبولسونارو منذ بدء جائحة كورونا " كوفيد ـ 19 ".

وقال إن، ترامب بولسونارو أعربا عن تقديرهما المتبادل للتعاون طويل الأمد بشأن القضايا الصحية بين البلدين، بما في ذلك قيام الولايات المتحدة بتسليم مليوني جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين والتزامها بتوفير 1000 جهاز تنفس صناعي للبرازيل، إلى جانب الجهود البحثية المشتركة للمساعدة في تقييم سلامة وفعالية العقار لكل من العلاج الوقائي والعلاج المبكر لمرضى فيروس "كورونا".

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