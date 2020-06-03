مبروك عطية: إذا طلبتم فتح المساجد فالتزموا بالإجراءات

ناشد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، المصلين الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة في حال فتح المساجد، من التباعد الاجتماعى، وإحضار كل مصلٍ للسجادة الخاصة به، والوضوء في المنزل.وقال "عطية"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر عبر "سكايب" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طلبوا فتح المساجد، فليتلزموا حتى لا تضطر الحكومة إلى إغلاقها مرة أخرى، لأنه في حال عدم الالتزام قد تغلق مرة أخرى".وردًا على سؤال ماذا يفعل المصلي الذي يخشى على نفسه من الإصابة بفيروس كورونا، قال الدكتور مبروك عطية: "اللي خايف يروح الجامع يلتزم بالإجراءات، لكن لا يترك المسجد، وإلا يتحول خوفنا إلى خوف مرضي".ولفت إلى أن الصلاة في المسجد ليست واجبة، لكنها أفضل، ولا يمكنه أن يقول للخائف ألا يذهب للمسجد، بل ينصحه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية فقط".