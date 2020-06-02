عبدالمنعم سعيد: تزايد العنف بأمريكا سيؤدي لاستمرار ترامب بالرئاسة

قال المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية من أعمال عنف وشغب ومظاهرات أزمة كبيرة لها نتائج سلبية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرئاسة، لكن قد تأتي أيضا بنتائج عكسية ويؤدي العنف إلى بقاء ترامب في الرئاسة.وأضاف «سعيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر» أن هذا المظاهرات والأحداث ستؤثر على الولايات المتحدة ومكانتها في العالم، ولن يحددها تصرفات ترامب فقط، وإنما تصرفات منافسه جو بايدن.ولفت إلى أن أعمال العنف التي جاءت على خلفية نشوب تظاهرات ضد العنصرية، تأتي في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، والأزمة طالت أكثر مما كان متصورا، كما أن الإداة الأمريكية لأزمة كورونا لم ترقى للإداة الأوربية أو الآسيوية.وتأججت منذ أيام احتجاجات في عدة ولايات أمريكية؛ إثر مقتل جورج فلويد الذي مات جراء خنق شرطي له بوضع ركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس.وتحولت الاحتجاجات للعنف والفوضى في عدة مدن، وجرى نشر قوات الحرس الوطني في 15 ولاية أمريكية وواشنطن العاصمة في محاولة لاحتواء الموقف، كما تم إعلان فرض حظر التجول في مدينة نيويورك الأمريكية.