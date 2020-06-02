300 ألف إصابة فعلية بكورونا في إسرائيل

أجرت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، دراسة حول أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في إسرائيل.وكشفت الدراسة، التي أجرتها صحة الاحتلال بالتعاون مع جامعة تل أبيب، أن هناك ما بين 200 و300 ألف شخص أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وقالت التقارير، التي توصلت إليها صحة الاحتلال وفريق جامعة "تل أبيب"، أنه ما بين 2% و3% من الإسرائيليين أصيبوا بكورونا، مشيرة إلى أن نحو 270 ألف شخص نُقلت لهم العدوة بشكل سريع.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا، والمسجلين لديها رسميا، إلى 17285 حالة، و290 حالة.وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة موظف يعمل في مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وثبت أن الموظف المصاب بكورونا كان في غرفة واحدة مع نتنياهو، السبت الماضي، فيما يتم التحقق هل خالطه هو أو أحد أعضاء فريق نتنياهو عن قرب.