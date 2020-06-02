برلماني يطالب بمنع الشيشة حال فتح «الكافيهات»

أكد النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اتجاه الحكومة بافتتاح الكافيهات والمقاهي مرة أخرى يتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وفرض الرقابة عليها لمنع تفاقم أعداد مصابي فيروس كورونا، خصوصا أن هناك عددا ضخما من المواطنين يعملون فيها على مستوى المحافظات، وإغلاقها أدى إلى توقف دخلهم وتشريدهم.وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية عند افتتاح الكافيهات وهي الجلوس في مكان جيد التهوية ومنع تجمعات الأشخاص في مكان واحد، مشددا على منع تداول الشيشة، كونها تتداول بين كثير من الأشخاص، وقد تكون سببا رئيسيا في انتشار عدوى فيروس كورونا، وأيضا يجب تطبيق التباعد بين الأشخاص، ووجود عدد محدد من الأشخاص داخل تلك الكافيهات، فضلا عن الأشياء التي يتم استخدامها في تناول المشروبات، والتي يجب أن تكون بلاستيكية أو كرتونية ليتم استخدامها لشخص واحد ولمرة واحدة فقط منعا لانتشار العدوى.وقال عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب: "من الممكن يجلس المواطن على أي كافيه وهو يحمل فيروس كورونا، ويشرب الشيشة والدخان يتطاير على شخص أخر غير مصاب بالفيروس، وبهذا يتم انتقال العدوى من الشخص المصاب بالفيروس إلى الشخص غير المصاب".