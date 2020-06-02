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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر والإمارات ترحبان باستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في ليبيا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:59 م
سامح شكري و الشيخ
سامح شكري و الشيخ عبد الله بن زايد
محمد عمر
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أعلنت مصر والإمارات، الثلاثاء، عن ترحيبهما بإعلان الأمم المتحدة قبول الأطراف الليبية استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان مساء اليوم، أن الوزير سامح شكري ونظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، أعربا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم عن ترحيب بلادهما بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، مؤكدين مجددًا تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

وأشار البيان إلى أن هذا الاتصال يأتي إطار التشاور والتنسيق المستمر بين وزيري خارجية البلدين.

ودعا البلدان، في بيان مشترك اليوم، إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وشدد الجانبان على وقوفهما إلى جانب الشعب الليبي وكافة الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقنًا لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في ليبيا، خاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الحكومة الإماراتية وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيها رفض بيان ممثل حكومة الوفاق تجاه الإمارات، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها التدخل التركي في ليبيا.

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