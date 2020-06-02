متبرع بتحويل منزله لعزل: أساعد الدولة وأهل قريتي

قال أحمد الشاذلي، مواطن تبرع بتحويل منزله إلى مقر عزل بطاقة 30 سريرا، إن الفكرة جاءت له بعدما وجد العبء الكبير الذي على عاتق الدولة المصرية بسبب ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد نتيجة عدم وجود ثقافة صحية لدى لبعض المواطنين، مستطردا: "أنا من قرية طنط الجزيرة مركز طوخ واتخذت قراري عندما وجدت الأعداد فى زيادة كبيرة بسبب أن الثقافة الصحية تكاد تكون معدومة".وطالب "الشاذلي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، بضرورة تطبيق الحظر على القرى، موضحًا أن الشعب المصرى طيب ويريد دائمًا النصيحة والقرى كانت قنابل موقوتة بسبب عدم تطبيق الحظر فيها وهو سبب الارتفاع فى أعداد المصابين، وتابع: "الحظر لا يطبق فى القرى حتى ولو بنسبة 1%.. أنا عايش في قرية لا تطبق الحظر".ولفت "الشاذلى"، إلى أنه عندما وجد أن مصابي كورونا فى قريته ارتفع عددهم، قرر أن يحول منزله إلى مركز للعزل بطاقة 30 سريرا، وتابع: "أهلى ليهم حق علينا وأنا عاوز أساعدهم".