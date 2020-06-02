أطفال يقلدون مشاهد من بطولة الشهيد منسي في «الاختيار» (فيديو)

عرض الإعلامي رامي رضوان، فيديو لأطفال يقلدون مشاهد من بطولة الشهيد "منسي" في مسلسل الاختيار.وقال الإعلامي رامي رضوان، خلال تقديم برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إن هناك جيلا يفتخر بالمنسي ورجاله، لافتًا إلى أن الأطفال لديهم حالة انبهار وعشق لشخصية المنسي ورفاقه، مؤكدًا على التأثيرات الإيجابية لهذا المسلسل.مسلسل "الاختيار" بطولة: أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.