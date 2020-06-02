توضيح من الصحة حول أعداد المصابين بكورونا وبروتوكول العلاج

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن بروتوكول العلاج من فيروس كورونا "كوفيد 19" يبدأ بعد التشخيص الإكلينيكي، المعتمد على نتيجة تحليل الدم وأشعة الصدر دون انتظار نتيجة تحليل pcr.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن العلاج يبدأ فور الاشتباه بالإصابة، لكن لا تُدرج الحالة ضمن أعداد المصابين بفيروس كورونا إلا بعد ظهور نتيجة تحليل pcr الذي يؤكد إيجابية الحالة لكورونا.ولفت إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في بيان الوزارة يشمل أعداد المصابين الذين يتم علاجهم في المنزل، وكل من تم إجراء التحليل له وثبت إيجابيته، مردفا: "لا يمكن إحصاء مريض لم تؤخذ له المسحة وتظهر نتيجتها إيجابية".كما أكد أن أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19"، لا بد من انتقالهم إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج تحت إشراف الأطباء وعنايتهم.وأضاف أنه من الخطر بقاؤهم في المنزل لأنهم الحالات الأكثر عرضة للتدهور، لافتا إلى أن معظم الوفيات من السن الكبيرة 55 فيما فوق، أو 60 فيما فوق، مردفا أن 50% من الوفيات تأتي في حالة متأخرة جدا.