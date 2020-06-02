رئيس حى المنتزه ثانٍ عن سقوط شرفة: ملوحة البحر تؤثر على حديد التسليح

علق الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي المنتزه ثاني، على مصرع رجل وطفلة وإصابة 4 آخرين إثر سقوط شرفة منزل بالإسكندرية، قائلًا: "العوامل الجوية بالمحافظة لها تأثير قوى على المباني"، موضحًا أن ملوحة مياه البحر تؤثر على حديد التسليح.وأضاف "الجندي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيتم تشكيل لجان من أجل فصح العمارات خلال الفترة المقبلة، وتابع: "عوامل مولحة البحر بتأثر في حديد التسليح والبلكونة اللي سقطت مكنش باين عليها شيء من الخارج قبل وقوع الحادث.. إن شاء الله الإسكندرية سترجع عروس البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى".وأكد "الجندي" أن سقف المبنى سليم ولكن سور الشرفة هو الذي تأثر بعوامل الجو وأدى إلى سقوطه، مشيرا إلى أنه جاري التحقيق في الواقعة وسيتم محاسبة المقصرين، وتابع: "الشقة مهجورة ومفيهاش حد ولا فرش وسبب الخسائر يعود إلى أن الشقة فى الطابق الأخير ما جعل سقوطها يكون قويا ويتسبب في خسائر بشرية".