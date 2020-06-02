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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أندرو محسن: تفاصيل القاهرة السنيمائي تظهر خلال أسبوع

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:44 م
أندرو محسن الناقد
أندرو محسن الناقد السنيمائي
محمد مجدي
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قال أندرو محسن الناقد السنيمائي ومدير "مسابقة سنيما الغد" في مهرجان القاهرة السنيمائي بدورته السابقة الـ41، إنه سعيد بالبيان الذي أصدرته إدارة المهرجان لدورته المقبلة، الذي تناول فكرة تقديمه في ظل الأحداث التي يشهدها العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محسن لـ"الدستور"، أن البيان أوضح العديد من النقاط الخاصة بالنسخه المقبلة، ومن أهمها موعد إقامته خلال شهر نوفمبر، وفكرة تأكيد الثقة في رئيسه الحالي محمد حفظي، أما بالنسبة لقسم سينما الغد وبقية الأقسام الأخرى، فلا يعلم عنها حتى الآن، أو فكرة مشاركته من عدمها، فهي ضمن الأمور التي تظهر بشكل كبير وحاسم خلال الأسبوع المقبل.

وأختتم" "أتمنى لكل المسؤولين عن المهرجان التوفيق وأن تخرج الدورة بشكل جيد كالعادة".

وكانت إدارة القاهرة السنيمائي قد أصدرت بيانا صحفيا حول إقامة النسخة المقبلة والـ42 من المهرجان خلال 19 و28 نوفمبر القادم، في شكل مختلف واستثنائي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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