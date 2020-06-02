المناسترلي: الرئيس حريص على دعم الاقتصاد

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمناخ الاقتصادي يجعل قطاع الاستثمار بأكمله على يقين تام بأن كافة المشكلات والتحديات التي نتجت عن جائحة كورونا موضع عناية ورعاية.وأضاف «المناسترلي» في تصريحات للدستور أن القيادة السياسية تبعث برسائل طمأنينة لأصحاب المصانع والمشروعات، موضحا أن الآمال معقودة على الحكومة والبنك المركزي في استكمال جميع الخطط والإجراءات التي ستعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري ومؤشراته قريبًا بإذن الله، لنعبر تلك المرحلة.