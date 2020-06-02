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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة»: رصد 42 إصابة بكورونا في المؤسسات الصحفية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:34 م
كرم جبر
كرم جبر
الحسين عبيد و محمد جعفر
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رصدت الهيئة الوطنية للصحافة حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا المستجد بالمؤسسات الصحفية القومية، اليوم الثلاثاء، ووفق الإحصاء بلغ عدد الحالات 42 حالة، ووفاة واحدة بخلاف عدد حالات الاشتباه، وفق التالي.

- مؤسسة الأهرام:
تم رصد 5 حالات إصابة مؤكدة لبعض العاملين بالمؤسسة، خضع اثنان لإجراءات العزل المنزلي مع الحصول على بروتوكول العلاج اللازم، وتم حجز اثنين آخرين بمستشفيات العزل الحكومي، والأخير تم عزله بمستشفى السكة الحديد بأبوزعبل، كما قررت لجنة إدارة الأزمة في المؤسسة باجتماعها اليوم اتخاذ عدة قرارات مهمة شملت:

1- أي زميل تظهر عليه بعض أعراض كورونا يتم على الفور عمل أشعة مقطعية وتحليل دم كامل وإعطاء الزميل إجازة لحين ظهور النتيجة، وفي ضوئها يتم التعامل مع الزميل علاجيا من قبل المركز الطبي بالمؤسسة على الفور.

2- في حالة ظهور نتيجة التحاليل والأشعة بصورة ترجح إصابة الزميل بكورونا، يتم على الفور عمل مسحة للزميل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة والاستمرار في العزل والعلاج المنزلي.

3- في حالة إيجابية المسحة للزميل يتم علاجه ضمن بروتوكول التعاون مع الهيئة على الفور.

- مؤسسة أخبار اليوم:

- وفاة أحد العاملين اليوم بمؤسسة أخبار اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا.

- رصدت مؤسسة أخبار اليوم 11 حالة إصابة بفيروس كورونا، تلقى 3 منهم العلاج وخرجوا من المستشفى ويخضع 3 آخرون للعلاج بمستشفيات العزل الحكومي، وتم إصدار خطاب تحويل من الهيئة لمستشفى السكة الحديد، وصدرت من الهيئة خطابات تحويل للمستشفيات لثلاثة آخرين، ويخضع الأخير لإجراءات العزل المنزلي وبروتوكول العلاج.

كما رصدت المؤسسة 38 حالة اشتباه نتيجة الاختلاط بحالات إصابة، وتم عزلها منزليًا ومتابعتها طبيًا تحت إشراف رئيس الإدارة الطبية بالمؤسسة.

- مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر:

- رصدت المؤسسة 10 حالات إصابة بفيروس كورونا، خضع 5 منهم لإجراءات العزل المنزلي، وتم احتجاز 5 بمستشفيات العزل.

- كما رصدت المؤسسة 17 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، وتم عزلهم منزليًا ومتابعتهم طبيا من قبل الإدارة الطبية بالمؤسسة.

- منح 12 من العاملين بالمؤسسة إجازة 21 يوما نتيجة مخالطتهم لبعض حالات الإصابة.

وتواصل المؤسسة عمليات التطهير والتعقيم بشكل يومي بجميع فروعها، وكذلك توفير أدوات التعقيم للعاملين بالمؤسسة.

- مؤسسة روزاليوسف:

- تواصل المؤسسة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي، كما تم تشكيل لجنة للمرور بشكل يومي على المؤسسة لرصد ومتابعة الإجراءات المتبعة.

- يتم تعقيم المؤسسة بشكل كامل يوم الجمعة، بالإضافة لعمليات التطهير والتعقيم التي تتم بشكل يومي.

- رصدت المؤسسة 12 حالة إصابة بفيروس كورونا، تم احتجاز أحدهم بالعزل بمستشفى السكة الحديد بأبوزعبل، وآخر بمستشفى صيدناوي، وخضع 8 منهم لإجراءات العزل المنزلي والحصول على بروتوكول العلاج الطبي، وتم منح أحدهم إجازة أسبوعين ومتابعته طبيًا، والأخير تحولت نتيجته من إيجابية لسلبية وجارٍ الانتهاء من إجراءات خروجه من العزل.

- مؤسسة دار المعارف:

- تواصلت عمليات التطهير والتعقيم بمؤسسة دار المعارف بشكل كامل وتوفير الكمامات وقفازات ومواد التطهير للعاملين، وتواصل الإدارة الطبية متابعة حالات الاشتباه بها في حالة ظهور أي طارئ.

- رصدت المؤسسة حالتي إصابة بفيروس كورونا، تم تحويل أحدهما بموجب خطاب من الهيئة لمستشفى سكك حديد مصر، وتم توقيع الكشف الطبي عليه ومنحه بروتوكول العلاج اللازم وعزله منزليًا، فيما حجزت الحالة الأخيرة بالرعاية بأحد المستشفيات.

- رصدت المؤسسة خمس حالات اشتباه نتيجة لمخالطة بعض المصابين، وتم عزلهم منزليًا مع المتابعة من قبل الإدارة الطبية بالمؤسسة.

- مؤسسة دار الهلال:

- تواصلت جهود التطهير والتعقيم بشكل كامل بكافة أرجاء المؤسسة للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع.

- رصدت المؤسسة 10 حالات إصابة بفيروس كورونا، يخضع أحدهم للعلاج بمستشفى شبرا العام، وآخر بالمستشفى القبطي، وخمسة بالعزل المنزلي مع حصولهم على بروتوكول العلاج، وآخر بمستشفى صدر العباسية، واثنان آخران قد تماثلا للشفاء وخرجا من مستشفى العزل ويقضيان فترة النقاهة.

- الشركة القومية للتوزيع:

- واصلت المؤسسة عمليات التطهير والتعقيم بالمبنى الرئيسي وكافة أفرع المؤسسة.

- تم رصد حالتي اشتباه وجارٍ إجراء الأشعة المقطعية وكافة التحاليل للتأكد من إيجابية الإصابة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الطبية.

- وكالة أنباء الشرق الأوسط:

- واصلت المؤسسة عمليات التطهير والتعقيم بها، مع التركيز على الدورين السادس والتاسع، حيث سبق وأن ظهرت حالتان بهما.

- واصلت المؤسسة متابعة الإجراءات الاحترازية الوقائية بها والحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في صالة التحرير والمندوبين والأقسام المختلفة، وتخفيض أعداد العاملين في القطاعين الصحفي والإداري، حيث إن الطاقة الفعلية للعاملين بالمؤسسة الآن 25%؜ من قوة العمل.

- تواصل المؤسسة توفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، والحرص على ارتداء جميع العاملين بالمؤسسة الكمامات والخضوع لإجراء قياس الحرارة قبل دخول المؤسسة.

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