«رجال الأعمال» تضع مقترحات النهوض بقطاع التصدير

أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة السياسية مؤخرًا لمواجهة التداعيات النامجة عن فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن خسائر كورونا حتى الآن ما زالت محدودة، وهذا يرجع إلى فضل إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.وأضافت الجمعية أنه تم إرسال عدة توصيات لمجلس الوزراء، للنهوض بالقطاع التصديري في ظل فيروس كورونا، مطالبين بضرورة مساندة القطاعات التصديرية المختلفة وعلى رأسها القطاعات ذات الميزة التنافسية الأعلى خلال الفترة الراهنة، سواء لزيادة الحصص التصديرية في الأسواق الخارجية أو فتح أسواق جديدة كان من الصعب اختراقها.وأكدت الجمعية استمرار الدولة في صرف مستحقات المصدريين لدى صندوق المساندة، بالإضافة لسرعة التحول وإجراء التغيرات والتعديلات المطلوبة وفقًا للمتغيرات المتوقعة بالأسواق الخارجية.