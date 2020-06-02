الصحة عن ارتفاع الوفيات: بعض الحالات ترفض دخول مستشفيات العزل

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وكبار السن المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19"، لابد من انتقالهم إلى مستشفيات العزل لتلقي العلاج تحت إشراف الأطباء وعنايتهم.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه من الخطر بقاؤهم في المنزل لأنهم الحالات الأكثر عرضة للتدهور.ولفت إلى أن معظم الوفيات من السن الكبير 55 فيما فوق، أو 60 فيما فوق، مردفا أن 50% من الوفيات تأتي في حالة متأخرة جدا.وفجر المتحدث باسم وزارة الصحة، مفاجأة حول الوفيات، قائلا: "بعض الحالات عندما تظهر نتيجتها إيجابية ونتصل بها لإرسال الإسعاف لنقل المريض إلى المستشفى، يرفضون، وعندما تتدهور حالته يأتون به إلى المستشفى، لكنه يتوفى".وأكد أنه توجد وفرة في الأسرة، مشيرا إلى أنه يوجد 700 سرير في مستشفى المطرية، ومستشفى الساحل التعليمي فيها 400 سرير.وأردف: "ليس لدينا أزمة، 340 مستشفى على مستوى الجمهورية يستقبلون المريض ويفحصونه، وفيها أماكن للعزل".